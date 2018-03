Warszawski mecenas przemawiał na demonstracji ONR. "Nie ma tu sprzeczności prawnej"

Znany warszawski prawnik Stefan Saczkowski występuje na wiecach organizowanych przez narodowców. Chociaż wielu jego kolegów po fachu nie pochwala łączenia pracy w Okręgowej Izbie Radców Prawnych z aktywnością polityczną, mężczyzna nie ma sobie nic do zarzucenia.

- Gdybyśmy zapytali przypadkowych przechodniów, które państwo dopuszcza porywanie ludzi i dzieci i czyni to, legitymizując te akty przemocy, to rzadko która osoba wpadłaby na pomysł, że odbywa się to za naszą wiedzą i w państwie, które ma na ustach wartości europejskie - powiedział wówczas.