Warszawiacy zachwyceni projektem Parku Centralnego. Oto powody, dlaczego z pewnością nie powstanie

Wybory samorządowe coraz bliżej, więc Jan Śpiewak (szef stowarzyszenia WMW) obiecuje warszawiakom realizację pięknego projektu zagospodarowania centrum stolicy. - To wspaniała wizja. Szkoda, że totalnie niemożliwa do zrealizowania - przekonują eksperci.

Poza dobrą wolą, wszystkie argumenty są na nie

Po pierwsze miasto Warszawa opracowało już miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który po przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych wdrażany jest w życie ( więcej na ten temat TUTAJ ). Plan oczywiście zawsze można zmienić, ale nawet przy optymistycznych założeniach, zajęłoby to zapewne około 6-7 lat. Po drugie na omawianym terenie trwają już prace pod budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatru Rozmaitości.

Po trzecie część placu wciąż jest terenem spornym (prawa do niego roszczą sobie PKP oraz władze miasta). Po czwarte samo wykupienie gruntu kosztowałoby stolicę setki milionów złotych. Po piąte, w miejscu, gdzie miałby powstać Park Centralny, biegnie teraz kolej. Stworzenie oczek wodnych i posadzenie nowych drzew tuż nad tunelami, jest więc niemożliwe. Mogłyby się tam więc pojawić co najwyżej kwiaty i krzewy.

"Kompletna ułuda"

Architekt zwrócił też uwagę, że pod PKiN ma powstać parking podziemny. – Dziś wokół Pałacu parkują tysiące samochodów. Plac, który jest podbudowany parkingiem, nigdy nie stanie się parkiem – tłumaczy. Podsumowując ocenia, że cały pomysł to "kompletna ułuda".

Ratusz: Funkcją miasta jest realizowanie oczekiwań mieszkańców

Samorządowiec podkreśla przy okazji, że wizualizacja i tak nie miałaby wiele wspólnego z rzeczywistością. - Cały plac ma około 25 ha, ale 10 ha zajmuje PKiN, część zabierze teren przy kolei średnicowej, część to tereny prywatne, a w kolejne hektary pochłonie Muzeum Sztuki Współczesnej. Nie można też zlikwidować dróg dojazdowych dla karetek itp. Nagle okazuje się, że z pięknego projektu wielkiego lasu zostanie marne 5 ha - ocenia Guział.

Radny przyznaje, że zieleni nigdy za wiele, ale z drugiej strony Warszawa i tak jest jedną z najbardziej zielonych stolic Europy. - Mamy piękne Łazienki Królewskie, Park Saski i Park Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Wszystkie zlokalizowane są przecież w centrum. Projekt Parku Centralnego jest więc imponujący, ale skierowany do młodego elektoratu, który z racji braku doświadczenia, nie wie jeszcze, że to wszystko jest niemożliwe do zrealizowania - zaznacza.