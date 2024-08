Nowy mural w Warszawie zachęca do rozmów o historii XX wieku

Kampania "Pamiętaj. 23 sierpnia" zachęca do utrwalenia w świadomości tej symbolicznej daty i bliższego poznania losów osób, których życie naznaczyła walka z systemami totalitarnymi. "Bez wiedzy o tym, co się wydarzyło 23 sierpnia 1939 r. i jakie to miało konsekwencje, że od współpracy nazistowskich Niemiec i sowieckiej Rosji zaczęły się wszystkie dramaty II wojny światowej, trudno jest zrozumieć nie tylko historię XX wieku, lecz także tożsamość współczesnych Europejczyków" – mówi Rafał Rogulski, dyrektor ESPS.