Warszawa. Awaria oczyszczalni ścieków "Czajka". Ekspert alarmuje

Awaria w oczyszczalni ścieków "Czajka" budzi emocje wśród mieszkańców, polityków i ekspertów. - Budowana jest "bomba ekologiczna” - mieli przestrzegać inżynierowie jeszcze w trakcie projektowania oczyszczalni. - Będzie jeszcze gorzej - ostrzega Janusz Waś.

Warszawa. Awaria oczyszczalni ścieków "Czajka"

Każdej sekundy do Wisły trafia 3 tys. litrów ścieków z uszkodzonej instalacji warszawskiej oczyszczalni "Czajka”. We wtorek rano doszło do awarii jednego z kolektorów przesyłającego ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Wówczas uruchomiono kolektor zapasowy. Jednak w środę on także uległ awarii. Od tego momentu ścieki są wtłaczane prosto do Wisły.