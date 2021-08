Warmińsko-mazurskie. Zderzenie ze śmieciarką. Nie żyje 35-latek

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek po południu we wsi Wielki Łęck (woj. warmińsko-mazurskie). 35-letni kierowca mercedesa prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków jazdy, wpadł w poślizg, a następnie uderzył w jadącą z naprzeciwka śmieciarkę.