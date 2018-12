Warmińsko-mazurskie: Sąd skazał mężczyznę na 20 lat więzienia. Chciał wymordować swoją rodzinę

Edward D. zaatakował żonę i dwóch synów siekierą. Próbował także udusić swoją 5-letnią córkę. Mężczyzna został skazany na 20 lat więzienia.



Do tragicznego incydentu doszło we wsi Rogale w województwie warmińsko-mazurskim. Edward D, właściciel gospodarstwa rolnego, wrócił do domu pijany. W stanie upojenia alkoholowego wziął siekierę i kilka razy uderzył nią w głowę swojej żony, a następnie dwóch synów (11 i 4 lata). Próbował także udusić swoją córkę, ale finalnie zaniechał działania. Po próbach morderstwa, wsiadł do auta i planował uderzyć w drzewo w ramach popełnienia samobójstwa.