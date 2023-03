Wanda" powraca! Premiera dzieła Joanny Wnuk- Nazarowej – w nowej odsłonie – odbędzie się 1 kwietnia 2023 roku o godz. 18.30 w siedzibie Opery

Już wówczas Opera Krakowska planowała przeniesienie tytułu do swojej siedziby, aby wszedł on do stałego repertuaru. "Wanda" Joanny Wnuk-Nazarowej na scenie Opery Krakowskiej jest nową inscenizacją, w odmiennej scenografii, kostiumach, w poszerzonej choreografii, przygotowaną przez realizatorów "wawelskiej wersji". Jak poprzednio strona muzyczna opery należy do Michała Klauzy, reżyseria i scenografia do Waldemara Zawodzińskiego, kostiumy zaprojektowała Maria Balcerek, choreografię wzbogaciła o nowe elementy Janina Niesobska. Sceniczna wersja "Wandy" zachowała niemal w całości swoich wspaniałych wykonawców z Wawelu na czele ze światowej sławy basem-barytonem Tomaszem Koniecznym w partii Grodnego.