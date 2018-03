"Wampir z Radomia" skazany. Podczas ogłaszania wyroku groził samobójstwem

W piątek Sławomir T. został skazany na dożywocie za zabójstwo dwóch kobiet. - Zabiję się jeszcze tej nocy - krzyczał wyprowadzany z sali rozpraw.

Oskarżony w listopadzie 2016 r. zamordował 18-latkę. Jej zwłoki zostawił w lesie pod Radomiem. Podczas śledztwa przyznał się do zabójstwa jeszcze jednej kobiety - informuje wyborcza.pl.

Biegli uznali, że T. ma zaburzenia sadystyczne na tle seksualnym. W chwili popełniania morderstw był poczytalny. Mężczyzna nie zaprzeczał, że to on zabił kobiety. Stwierdził jednak, że jedną z nich miał udusić przez przypadek, z kolei drugą ukarał za to, że używała wobec niego szyderczych słów i naśmiewała się z jego męskości.