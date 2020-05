Waloryzacja emerytury i renty. O ile wzrośnie wartość kapitału zgromadzonego w ZUS?

GUS poinformował o majowej waloryzacji emerytury i renty. O ile wzrośnie wartość kapitału zgromadzonego na subkoncie ZUS? Eksperci wyjaśniają.

Wpłacone do ZUS składki podlegają corocznej waloryzacji. Oznacza to, że zostają pomnożone przez wskaźnik waloryzacji. Co roku 15 maja Główny Urząd Statystyczny informuje o poziomie rocznej waloryzacji świadczeń, w tym m.in. waloryzacji emerytury i renty.

Majowa waloryzacja emerytury i renty. Wzrost o 5,73 proc.

W tegorocznym komunikacie GUS czytamy: "Na podstawie art. 40c ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568 i 695) ogłasza się, że wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach konta ubezpieczonego, równy średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji, wyniósł 105,73 (wzrost o 5,73 proc)". Co to oznacza?

Waloryzacja emerytury i renty. O ponad 5 proc. wzrośnie wartość kapitału

Roczna waloryzacja składek na subkoncie ZUS oznacza, że wszystkie środki, które zgromadziliśmy, zostaną podniesione (zwaloryzowane) o 5,73 proc. Waloryzacja emerytur i rent nie oznacza jednak, że wszystkie emerytury będą wyższe o 5,73 proc. W przypadku waloryzacji środków na subkoncie chodzi o podniesienie wartości środków, które zostały już zgromadzone w ZUS. Przykładowo, gdy ktoś zgromadził kapitał w wysokości 100 tys. zł, to po majowej rewaloryzacji będzie miał o 5,73 proc. więcej niż do tej pory, czyli 105,73 tys. zł. I te środki będą wypłacane w postaci emerytury i renty w kolejnych miesiącach.

Waloryzacja emerytury i renty. Majowa to nie to samo co marcowa

Majowa waloryzacja emerytur i rent to zupełnie coś innego niż marcowa waloryzacja emerytur i rent.

"Nie można tego [majowej waloryzacji emerytur i rent - przyp. red.] mylić z coroczną marcową waloryzacją świadczeń, która rzeczywiście wskazuje o ile one wzrosną w kwocie wypłacanej. Zatem ta marcowa podnosi kwoty wypłacane, a ta w maju waloryzuje, czyli podnosi wartość zgromadzonych środków" - podkreśla w rozmowie z money.pl Oskar Sobolewski, ekspert Instytutu Emerytalnego.