Wałęsa dostał prezent od milionera. "Różnie na to ludzie patrzą"

Od początku pomiarów (1997 r.) do 2009 r. odsetek praktykujących co niedzielę oscylował wokół 50 proc., by na kolejną dekadę spaść do około 45 proc. W późniejszych latach zmniejszał się bardziej gwałtownie: na początku pandemii wynosił 39 proc. (2020 r.), w latach 2021-2023 wahał się między 36 proc. a 37 proc. Obecnie spadł do 34 proc. "To najniższy odsetek praktykujących co niedzielę w historii naszych pomiarów" - zaznaczono.