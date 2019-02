Walentynki — najpiękniejsze życzenia i wierszyki z okazji Walentynek

Już wkrótce będziemy obchodzić Walentynki. Zakochani zastanawiają się nad pięknymi życzeniami dla swoich drugich połówek lub obiektów westchnień. Poniżej pokazujemy propozycje życzeń i wierszyków z okazji Walentynek.

Walentynki — co to jest za święto?

Walentynki — życzenia i wierszyki

Być snem nieznikającym z Twego życia, uśmiechem, który gości na Twych ustach, myślą, co nie opuszcza Cię na chwilę, ciałem, co z Twoim w jedno zlewa się miłością. Kobietą Twojego życia – na zawsze… Twoja Walentynka

W Dniu Świętego Walentego Masz życzenia z serca mego! Od początku znajomości w moim sercu stale gościsz I zostaniesz tam do końca, Bo to rzecz nieustająca.

Kocham Cię,

Serduszko moje,

Tyle chwil spędzonych razem,

Nikt Ci inny nie okaże,

Nawet duch we śnie,

Kocham Cię,

Gwiazdeczko moja,

Kocham z całych sił,

my we dwoje nie rozłączni, Lecz nie jest to film.