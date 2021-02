Walentynki 2021. Życzenia dla zakochanych. Oto przykłady

14 lutego jak co roku obchodzić będziemy Walentynki. To święto zakochanych, którzy tego dnia obdarowują się prezentami i spędzają czas w romantycznej atmosferze. Do podarków warto dołączyć życzenia. Poniżej przedstawiamy propozycje wierszyków z okazji Dnia Zakochanych.

Co roku Walentynki obchodzone są tego samego dnia, 14 lutego. Nie jest to przypadek, gdyż tego dnia zmarł święty Walenty, który uznawany jest za patrona zakochanych. Tego dnia zakochani wręczają sobie miłosne prezenty, by dać wyraz swojego uczucia. Święto stało się popularne dzięki Amerykanom, a w Polacy zaczęli je coraz huczniej obchodzić od lat 90. ubiegłego wieku.

Walentynki 2021 - życzenia i wierszyki

Dzień świętego Walentego

To dzień dobry dla każdego!

W tym dniu wszyscy to wyznają,

Że chcą kochać i kochają!

Te życzenia Ci przesyła

walentynka pewna miła.

W dniu tak pięknym i wspaniałym

Życzę Tobie sercem całym

Dużo szczęścia, namiętności,

Nie kończącej się miłości.

W Dniu Zakochanych

w dniu Walentynki

przyjmij życzenia od swojej dziewczynki

byś był szczęśliwy zdrowy

pogodny zawsze gorący

nigdy zaś chłodny

kochaj mnie słonko

bądź moim bączkiem

ja twoją stokrotką

lecz cię ostrzegam

mój ... słodki

nie zapyl nigdy

innej stokrotki!

Luty, zima chłód nastaje, mróz I zimno, biała Ziemia

Moja miłość nie ustaje w Nasze święto śle życzenia..

Bo choć w zimie to gorące choć daleko, bliskie Ci

Bo z serduszka to płynące słowa również bliskie Mi..

By Twe serce czuło wiosnę oczka nie roniły łez

By mój anioł był szczęśliwy by zapomniał co to gniew.

Więc Skarbeczku bądź szczęśliwa bo szczęśliwy jestem Ja

Nasza Miłość jest prawdziwa razem jest piękniejszy Świat..

Wszystkiego najlepszego w Dniu Świętego Walentego.

Chce z Tobą żyć

Z Twojej szklanki pić

Robić Ci śniadanie

Mówić Ci Kochanie

Spać obok na łóżku

Drapać Cię po Brzuszku

Bo bardzo Cię KOCHAM mój kwiatuszku!