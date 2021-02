Walentynki 2021. Życzenia dla bliskich z okazji walentynek

Wierszyki na walentynki 2021

Nic nie słychać w krąg innego,

Tylko: - Dziś Dzień Walentego

Każdy wysyła liścik swój,

A ja ciągle noszę mój.

Boję się go wysłać Tobie,

Ciągle myślę: - Co on powie?

Czy go podrze, czy wyśmieje,

Czy dla niego ja istnieję?

Może tak, a może nie?...

Jednak wiedz, że kocham Cię!