Walentynki 2021. Rymowane wierszyki na walentynki. Wybierz najlepsze dla bliskiej osoby

Życzenia na walentynki. Krótkie, rymowane wierszyki na walentynki

W Dniu Świętego Walentego Masz życzenia z serca mego! Od początku znajomości w moim sercu stale gościsz I zostaniesz tam do końca, Bo to rzecz nieustająca.

Dziś Walenty nam króluje: Dając miłość, ludzi psuje. Więc my dwoje połączeni Poprzez serca - do pościeli!

Dzień świętego Walentego

To dzień dobry dla każdego!

W tym dniu wszyscy to wyznają,

Że chcą kochać i kochają!

