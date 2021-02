Walentynki 2021. Krótkie wierszyki na walentynki. Gotowe życzenia do wysłania

Walentynki, czyli Dzień Zakochany, co roku wypadają w połowie lutego. Zakochani znają tę wyjątkową datę i przygotowują się na wyjątkowego święto. Walentynki 2021 przypadają w niedzielę, 14 lutego. Warto już dziś przygotować życzenia, które wypiszemy na walentynkowym karnecie lub podeślemy SMS-em bliskiej osobie. W internecie można znaleźć wiele wierszyków na walentynki. Są to najczęściej krótkie i rymowane życzenia, które idealnie nadają się do wysłania. Poniżej znajdziecie kilka przykładów.

Życzenia na walentynki 2021. Krótkie wierszyki do wysłania na 14 lutego

Są ludzie, których potrzebuję.

Są ludzie, których kocham.

I są ludzie tak jak Ty,

których się potrzebuje,

bo się ich tak bardzo kocha.

Kocham Cię - Twoje oczy.

Kocham uśmiech Twój uroczy.

Kocham serce Twe najmilsze,

które memu jest najbliższe.

Miłość to znaczy, że jesteś przy mnie.

Miłość to znaczy, że o mnie myślisz.

Miłość to sprawi, że mi się przyśnisz.

Miłość – cóż może być piękniejszego

niż nas dwoje w dzień świętego Walentego?!

Jeśli zgadniesz kto to taki

to dostaniesz dwa buziaki.

Jeśli zgadniesz, że to ja

to dostaniesz jeszcze dwa.

Twoja Walentynka!

Na Walentynki... przesyłam całusów kilka,

delikatnych jak muśnięcie motylka...

Myślę, że jak je poczujesz, to mi się zrewanżujesz.

Znam Cię już wieki całe

Myślę o Tobie i tęsknię do Ciebie.

W każdy zmierzch i noc czekam

Może przyjdziesz, może zjawisz się

A jeśli nie to sam Ci powiem,

Że myślę o Tobie i tęsknię do Ciebie.

Rzecz tylko w tym, że ja nie wiem

Kim dla Ciebie jestem

W Dniu świętego Walentego,

dla Misiaczka kochanego,

wielkie serce ślę ja skrycie,

bo ja Kocham Cię nad życie!

Wiesz, że zawsze jestem skryta

Wiesz że zawsze mówię "NIE"

Ale dziś powiem wszystko

Nawet to, że "Kocham Cię"