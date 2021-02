Walentynki 2021 już tuż, tuż. Wybierz piękne życzenia walentynkowe

Życzenia na walentynki 2021. Gotowe życzenia do wysłania

Znam Cię już wieki całe

Myślę o Tobie i tęsknię do Ciebie.

W każdy zmierzch i noc czekam

Może przyjdziesz, może zjawisz się

A jeśli nie to sam Ci powiem,

Że myślę o Tobie i tęsknię do Ciebie.

Rzecz tylko w tym, że ja nie wiem

Kim dla Ciebie jestem