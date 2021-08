Waldemar Buda i Jagna Marczułajtic-Walczak gośćmi programu "Tłit"

Poseł Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski złoży wniosek do sejmowej komisji etyki o ukaranie posła Franciszka Sterczewskiego (KO) w związku z jego działaniami na granicy polsko-białoruskiej. We wtorek wieczorem media obiegło nagranie, na którym widać, jak Sterczewski próbuje biegiem wyminąć kordon Straży Granicznej i przekazać koczującym torbę z jedzeniem. Ozdoba stwierdził, że poseł KO "kompromituje Sejm", "za co powinna go za to spotkać zasłużona kara". Jego zachowanie nazwał "skandalicznym".