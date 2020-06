Wakacje 2020. Otwarcie granic. Sprawdź, które kraje otworzą granice dla Polaków

Wakacje 2020. Gdzie będzie można pojechać na wakacje?

Tegoroczne wakacje będą inne niż wszystkie. Turyści wciąż się boją koronawirusa i preferują wypoczynek w kraju. Do tego nie wiadomo, kiedy nastąpi otwarcie granic. W związku z kryzysem Polacy nie chcą przeznaczać wielkich kwot na wakacje. Mimo epidemii koronawirusa część z turystów zdecyduje się na wycieczkę zagraniczną. Gdzie będzie można pojechać na wakacje ?

Większość europejskich krajów wciąż ma granice zamknięte na ruch turystyczny. Unia Europejska zapowiada otwarcie granic 15 czerwca, ale uzależnione jest to od sytuacji epidemicznej. Każdy kraj może zamknąć ruch turystyczny, by ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Jakie kraje będą miały otwarte granice dla Polaków po 15 czerwca? Oto one:

Póki co decyzji odnośnie otwarcia granic dla Polaków nie wydała Czarnogóra, Hiszpania czy Czechy. Z początkiem czerwca do Bułgarii wjadą Serbowie i Grecy, do Rumunii mogą natomiast wjechać Węgrzy. Od 20 czerwca prawdopodobnie bez ograniczeń będzie można latać na Cypr.