Wakacje 2020. Kierunek: Włochy. Co trzeba wiedzieć przed wyjazdem? Jakie obostrzenia obowiązują?

Choć wiele osób w tym roku spędza lub spędzi wakacje w Polsce, to jednak są i tacy, którzy urlop zaplanowali we Włoszech.

Wakacje 2020. Czy można z Polski jechać do Włoch i swobodnie przekroczyć granicę?

Włochy. Czy po przekroczeniu granicy konieczna jest kwarantanna? Wakacje 2020

Polacy nie muszą we Włoszech odbywać obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy, ale jest warunek. Obowiązek kwarantanny zniesiono dla osób przyjeżdżających z państw Unii Europejskiej, strefy Schengen, Wielkiej Brytanii, Andory, Monako, San Marino i Watykanu. Ale jest jeden warunek - w ciągu ostatnich 14 dni osoba, która przyjeżdża do Włoch nie mogła przebywać poza obszarem tych państw. W przeciwnym wypadku podlega obowiązkowi kwarantanny po wjeździe do Włoch.