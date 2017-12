W wypadku koło Kwidzyna zginęły 4 osoby. Sprawca był pijany, grozi mu do 12 lat więzienia

Do czołowego zderzenia aut doszło 28 grudnia we wsi Raniewo pod Kwidzynem (woj. pomorskie). Zginęły w nim 4 osoby, kolejne 3 są ranne. 32-letni kierowca miał 2,6 promila alkoholu we krwi, nie miał prawa jazdy. Właśnie usłyszał zarzuty.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Policja ustaliła, kto prowadził auto pod Kwidzynem (WP.PL)

Ranni zostali podróżujący w BMW. Początkowo do prowadzenia przyznał się 22-latek, który był trzeźwy. Z zeznań świadków i ustaleń policji wynikało jednak, że to nie on kierował pojazdem.

Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 12

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk podała, że kierowca okazał się 32-letni Damian O.". W chwili wypadku miał ponad 2,6 promila alkoholu we krwi. Przyznał się, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem. Ale twierdzi, że to nie on prowadził auto.