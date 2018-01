W większości kraju będzie świecić słońce. Temperatura ma być kilka stopni powyżej zera

8 stycznia w większości kraju będzie słoneczny. Na Śląsku, Małopolsce i Podkarpaciu może popadać deszcz ze śniegiem. Z kolei we wtorek do Polski dotrze chmura pyłu saharyjskiego, dzięki któremu możliwe będzie oglądanie czerwonego zachodu Słońca.

Z kolei znad Europy do Polski zmierza duża chmura pyłu saharyjskiego, która dotrze do nas we wtorek - informuje Severe Weather. Oznacza to, że będziemy mogli obserwować czerwone zachodu Słońca.