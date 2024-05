W tym mieście zarabia się najwięcej. Średnia pensja robi wrażenie

To tylko jeden scenariusz. Z drugim możemy mieć do czynienia wówczas, gdy wysokość płacy minimalnej będzie stanowić mniej niż 50 proc. średniego wynagrodzenia za I kw. 2024 r. Według Łukasza Kozłowskiego wtedy pensja minimalna wyniesienie co najmniej 4617,80 zł, a stawka godzinowa 30,20 zł, co oznaczałoby wzrost o 8,2 proc.