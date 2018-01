W TVP usłyszeliśmy, że poprzedni rząd represjonował disco polo. "To pokazuje ich stan umysłu"

W programie "Minęła 20" w TVP omówiono sylwestrowy koncert zorganizowany przez tę stację. Jako ekspert wypowiedział się publicysta Roman Mańka, który stwierdził, że gdyby nie "dobra zmiana" muzyka disco polo "byłaby na marginesie, albo byłaby dalej represjonowana". - Czyste brednie - komentuje Borys Budka.

- W czasach PO żaden nurt artystyczny nie był odrzucany. To obecny rząd zmierza w stronę represjonowania. PiS zatrzymuje rozwój sztuki w czasie, a nawet cofa ją do przeszłości. Nie daje miejsca nowoczesnym, postępowym artystom. W dodatku upolitycznia się wszelkiego rodzaju twórczość, co przez długi czas było nie do pomyślenia - podkreśla Zdrojewski.

Poseł Borys Budka komentuje sprawę jeszcze dosadniej. - Wypowiedź Mańki pokazuje stan umysłu pseudoekspertów zapraszanych do TVP. Przecież to, co powiedział to czyste brednie - stwierdza Budka. I podsumowuje: - Na antenie TVP mówią takie rzeczy, że aż się odechciewa komentować te idiotyzmy.