W sporze o dzieci polski rząd po stronie Norwegów. Zaskakujące pismo MSZ

W głośnym sporze o polskiego konsula w Norwegii Sławomira Kowalskiego politycy PiS ostro krytykowali postawę tamtejszych władz. Ale z pisma wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka wynika, że rząd rozumie budzącą w Polsce kontrowersje ingerencję Norwegów w wychowanie dzieci.

PiS za konsulem

"Jednoznacznie pozytywnie oceniamy działalność polskiego konsula w Norwegii Sławomira Kowalskiego na rzecz obrony interesów polskich rodzin; wezwanie do jego odwołania nie ma uzasadnienia" - mówił w apogeum sporu wiceszef MSZ Szymon Sękowski vel Sęk. Ostre słowa padały ze strony polityków Zjednoczonej Prawicy. "P. Konsul Sławomir Kowalski pomógł wielu naszym Rodakom, zwłaszcza dzieciom. Dziś otrzymałem prośbę, żeby to publicznie wypowiedzieć, co z przyjemnością robię. To jeden z najbardziej empatycznych dyplomatów i mam nadzieje, ze decyzja władz norweskich zostanie zmieniona" - pisał wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, który wielokrotnie spierał się z niemieckimi Jugendamtami.