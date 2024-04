W Rosji postawiono pomnik Prigożyna. Wiemy, co to za miejsce

Katastrofa miała miejsce dwa miesiące od próby puczu zorganizowanej przez Prigożyna. Wagnerowcy zajęli sztab rosyjskich wojsk w Rostowie nad Donem, a następnie zaczęli posuwać się w kierunku Moskwy. Jednak już następnego dnia Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Doszło do tego dzięki porozumieniu z Alaksandrem Łukaszenką.