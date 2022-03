W porcie w Berdiańsku zniszczono rosyjski okręt desantowy "Saratow"

Zmusi to wojska rosyjskie do priorytetowego potraktowania obrony ich łańcucha dostaw i pozbawi je tak potrzebnego uzupełniania oddziałów. Ograniczy to zdolność Rosji do prowadzenia operacji ofensywnych i jeszcze bardziej zaszkodzi i tak już słabnącemu morale" - oceniło w czwartek brytyjskie ministerstwo obrony.