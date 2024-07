Ostrzeżenia IMGW w tych regionach. W niedzielę skwar i burze

Czasem słońcem, czasem deszcz - to mało powiedziane. Ostatni dzień tygodnia przynosi upał i burze. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Obowiązują one na wschodzie kraju. Tam termometry mogą wskazać nawet 34 st. C, a wiatr w porywach podczas burz może wynieść około 100 km/h.