Usunęli konto liderowi Konfederacji. "Nie o Mentzena tu chodzi"

"Poza żartami, że prywatna firma może robić co chce, jest to sytuacja bardzo niebezpieczna. Wielkie koncerny, które dziś są tak wielkie, iż wykupują z miejsca każdą raczkującą konkurencję i pęcznieją, są w stanie realnie - tak na chama jak tutaj, lub dyskretniej, ale skutecznie - wpływać na losy polityczne w krajach całego świata. I nikt nie ma pomysłu, co z tym zrobić. Nie chodzi o samego Mentzena, myślę, że z instagramem lub bez za miesiąc uzyska taki sam wynik, bo kto miał go znać, ten już go zna. Sęk w tym, że jeśli pojawi się faktyczne zlecenie/fanaberia amerykańskiej firmy X (nowa nazwa Twittera - red.), aby prezydentem Polski zrobić pana Y, to ona będzie mogła może nie tyle to przeprowadzić, co w erze mediów społecznościowych znacznie uprawdopodobnić" - napisał dziennikarz Krzysztof Stanowski. Zdaniem współtwórcy "Kanału Sportowego" "gadanie, że prywatna firma może robić co chce jest chwytliwe, ale krótkowzroczne. Tak, może robić co chce, a my powinniśmy mieć narzędzia, by trzymać wszystko w jakichś ryzach".