USA. Tony mikroplastiku w parkach narodowych. Wyniki badań są przerażające

USA. Parki narodowe zasypane mikroplastikiem

Amerykańskie parki narodowe, czyli dzikie tereny, które są obszarami szczególnie chronionymi, są dosłownie zasypywane plastikowym pyłem. Mikroplastik dociera do każdego zakątku, nawet na tereny, gdzie nie sięga działalność człowieka. Każdego roku na amerykańskie parki narodowe spada ponad 1000 ton pyłu z tworzyw sztucznych. To tak samo, jakby ktoś wyrzucił do parków 300 mln plastikowych butelek. Badania na ten temat opublikował magazyn "Science".