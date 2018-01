USA rozszerzają sankcje wobec Rosji. Chodzi o Krym i Donbas

Władze USA zdecydowały o objęciu sankcjami kolejnych osób i firm w związku z działaniami Moskwy we wschodniej Ukrainie i aneksją Krymu. Tego samego dnia w Davos sekretarz stanu Rex Tillerson rozmawiał z prezydentem Ukrainy Petro Poroszenką.

Amerykański resort finansów rozszerzył czarną listę o nazwiska 21 obywateli Rosji i prorosyjskich separatystów z Ukrainy, a także dziewięć firm. Jak podkreśla ministerstwo w specjalnym oświadczeniu, sankcje wprowadza się, by wywrzeć nacisk na Rosję. Kreml wciąż lekceważy realizację porozumień mińskich, które mają prowadzić do rozwiązania konfliktu w Donbasie.

Najbardziej znaną osobą, która znalazła się na liście, jest rosyjski wiceminister energetyki Andriej Czerezow. Był on już wcześniej uznany za persona non grata przez kraje unijne - to kara za zakazany transfer na Krym turbin Siemensa.