Wielka ława przysięgłych (ang. grand jury) oskarżyła 13 Rosjan oraz trzy rosyjskie podmioty w związku z ingerencją w wybory prezydenckie w 2016 roku. Taka informację podała federalna agencja śledcza U.S. Office of Special Counsel (OSC).

W dokumentach przywołano przykładowe posty tworzone przez Rosjan. "Donald chce wygrać z terroryzmem, Hilary chce go sponsorować", "Trump to nasza jedyna nadzieja na przyszłość" lub "Hilary to szatan, jej przestępstwa i kłamsta pokazują, jak jest dwulicowa" - to tylko niektóre z wpisów.