USA. Prawnik z Teksasu gwiazdą internetu. "Nie jestem kotem"

USA. Problematyczny filtr podczas postępowania sądowego

Prawnik wpadł w zakłopotanie i nie widział jak wrócić do domyślnych ustawień. - Jestem tutaj, na żywo, nie jestem kotem - przekonywał. Sędzia Roy Ferguson pomógł Pontonowi zmienić filtr i smutny biały kotek zniknął z awatara prokuratora. Ponton tłumaczył potem, że musiał skorzystać z komputera swojej asystentki, a z urządzenia korzystało wcześniej jej dziecko i to ono włączyło filtr.

Sąd Okręgowy z Teksasu wrzucił wideo na portal społecznościowy, a nagranie natychmiast stało się viralem. Obejrzało je ponad 3,5 mln osób. Ponton jest zaskoczony, że jego wpadka uczyniła go internetową gwiazdą. Dziwi go również reakcja internautów. Na początku był trochę zdenerwowany i próbował z tym walczyć, ale z czasem przyjął całą sprawę z dystansem.

Ron Ponton komentuję wpadkę na Zoomie

- Jeśli udało mi się sprawić, że w tych trudnych czasach, kraj zachichotał, choć na chwilę, to pozwolę zrobić to moim kosztem - skomentował mężczyzna, cytowany przez New York Times. Ponton powiedział Associated Press, że "zawsze chciał być sławny jako świetny prawnik, a rozgłos przyniósł mu fakt, że wystąpił w sądzie jako kot".