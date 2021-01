USA. Organizator zamachu na WTC ma dostać szczepionkę na COVID-19. Amerykanie oburzeni

USA. W piątek Pentagon potwierdził, że szczepionkę na COVID-19 będą otrzymywać więźniowie w Zatoce Guantanamo. Wyrok swój odsiaduje tam m.in. Chaled Szejk Mohammed domniemany organizator zamachu na World Trade Center z 11 września 2001 roku.

Sprawę opisał portal New York Post. Serwis przekazał, że informację o szczepieniach przeciwko COVID-19 potwierdził rzecznik Departamentu Obrony. Dodał on, że wynika to z podpisania rozkazu, zgodnie z którym szczepienia "oferowane są wszystkim zatrzymanym i więźniom".

Michael Howard z Departamentu Obrony przekazał, że szczepienia na COVID-19 wśród osadzonych również będą dobrowolne. Mają się one rozpocząć w przyszłym tygodniu.

W amerykańskim więzieniu wojskowym na Kubie przebywa czterdziestu zatrzymanych. Wśród więźniów jest także główny pomysłodawca i organizator zamachu na World Trade Center, w którym zginęło łącznie 2996 osób.

USA. Szczepionkę na COVID-19 otrzymają terroryści

Rozkaz został podpisany przez Terry'ego Adirima, głównego zastępcę sekretarza obrony ds. Zdrowia 27 stycznia 2021 roku. Jak przekazał New York Post, "to posunięcie natychmiast wywołało oburzenie nowojorczyków".

- To śmieszne, co otrzymujemy od naszego rządu. Podadzą szczepionkę na COVID-19 tym zwyrodnialcom z Guantanamo Bay, zanim otrzymają ją pozostali obywatele USA, to jest teatr absurdu – cytuje słowa Thomasa Von Essena, który 11 września 2001 r. pełnił funkcję komisarza straży pożarnej zagraniczny serwis.

Oszołomiony tą wiadomością był także John Feal, prezes nowojorskiej Fealgood Foundation, który pomagał ratownikom i robotnikom ze Strefy Zero, po wydarzeniach z 11 września 2001 roku nadal cierpi na różne choroby związane z zamachem. Feal do tej pory nie został zaszczepiony przeciwko COVID-19.

- Fakt, że społeczność z 11 września nie może dostać szczepionki, a terroryści mogą, pokazuje, jak zacofany jest nasz rząd - powiedział dla serwisu New York Post. - To najbardziej absurdalna rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałem. To zniewaga dla ludzi, którzy wbiegli na wieże i zostali zabici oraz tych, którzy pracowali na stosie przez miesiące i są teraz chory - dodał John Feal.

Prezes Fealgood Foundation dodał, że przeciętny ratownik, który pomagał po zamachu na World Trade Center miał wtedy 38 lat. Obecnie ma 58-59, czyli jest później granicy wiekowej, od której w Nowym Jorku można przyjąć szczepionkę na COVID-19.

Szczepionki na COVID-19 w więzieniu. Amerykanie nie kryją oburzenia

Serwis NYP skontaktował się także z emerytowany agent ds. Bezpieczeństwa w Federalnej Administracji Lotnictwa. Brian Sullivan powiedział im, że jest oburzony. - Mam 75 lat. Nie zaszczepiłem się przeciwko COVID-19. Czy zaszczepią zatem Chaleda Szejka Mohammeda? - zapytał na koniec emeryt.

- W tym roku będzie 20. rocznica, a terroryści nadal przebywają w Guantanamo. A teraz damy im szczepionkę przeciwko COVID. To po prostu szalone - dodał Brian Sullivan.

Źródło: New York Post