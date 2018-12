USA: Ojciec kazał córce iść do szkoły 8 kilometrów, a on za nią jechał i nagrywał. To kara za znęcanie się nad kolegami w szkole

Matt Cox, mieszkaniec Swanton (stan Vermont, USA) i ojciec 10-letniej Kirsten, ukarał córkę w nietypowy sposób. Za to, że znęcała się nad kolegami ze szkoły, kazał jej iść pieszo aż osiem kilometrów do szkoły. Całą drogę jechał za nią samochodem i wszystko nagrał.

Gdy 10-latka szła do szkoły, ojciec za nią cały czas jechał i nagrywał cąłą jej drogę. Tłumaczył też taki rodzaj kary. - Robię to, co uważam za słuszne, by dać mojej córce lekcję i powstrzymać ją przed znęcaniem się nad innymi. Wiem, iż część rodziców może się ze mną nie zgodzić. Wiele dzieci uznaje, iż takie przywileje, jak podróż samochodem do szkoły, to coś, co im się należy - mówił.