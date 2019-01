USA: nowe radykalnie liberalne prawo aborcyjne w Nowym Jorku. Aborcja możliwa nawet w ostatnim dniu ciąży

W Nowym Jorku wprowadzono nowe prawo aborcyjne, które pozwala przerwać ciążę nawet w jej końcowym etapie w przypadku podejrzeń zagrożenia zdrowia i życia matki, a także poważnej choroby płodu – informuje KAI.

USA: oburzenie i protesty po wprowadzeniu nowego prawa aborcyjnego w Nowym Jorku

Gubernator Nowego Jorku zostanie ekskomunikowany?

Dotychczas aborcja po 24 tygodniu ciąży w Nowym Jorku była nielegalna, z wyjątkiem sytuacji, gdy było zagrożone życie matki. Dodatkowo jest to jeden ze stanów, w których dokonuje się najwięcej aborcji – w 2016 było ich 82 189. Komitet "New York State Right to Life", organizacja obrońców życia, przewiduje, że lekarze i pielęgniarki, którzy odmówią dokonywania aborcji, mogą stracić pracę.