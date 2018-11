USA: Nastolatka skrytykowała w eseju przemoc z użyciem broni palnej. Została zastrzelona

13-latka z USA, która napisała esej, w którym krytykowała przemoc z użyciem broni palnej, została zastrzelona w swoim domu. Zatrzymano dwóch mężczyzn, których już oskarżono o zabójstwo dziewczynki.

USA: Zabójstwo w domu. "Przypadkowe"

Matka Sandry, Bernice, położyła się wcześniej spać, a jej dzieci oglądały telewizję. Nagle usłyszała dźwięki strzałów. Pobiegła do dzieci i zobaczyła zakrwawioną Sandrę leżącą na podłodze. - Mamo, postrzelili mnie, dzwoń po policję - miała powiedzieć nastolatka do matki.

Na udział Barnesa w zbrodni wskazała jego była dziewczyna. - Podszedł wcześniej do mojego samochodu. Miał broń automatyczną i maskę na twarzy. Zwyzywał mnie i powiedział do mnie "masz szczęście, że w samochodzie są dzieci. Właśnie miałem cię rozp****ć" - miała zeznać na policji.

USA: Nagrodzony esej nastolatki

W 2016 wówczas 11-letnia Sandra Parks napisała esej pt. "Nasza Prawda", w którym bardzo krytycznie podeszłą do tematu przemocy z użyciem broni palnej. Dostała nagrodę za trzecie miejsce w konkursie im. Martina Luthera Kinga.

Na temat eseju i broni wypowiadała się też na antenie radia Wisconsin Public. - Jedyne, co słyszysz, to że ktoś umiera, ktoś zostaje postrzelony. Ludzie nie zastanawiają się, czyj ojciec, syn, dziadek czy wnuk właśnie zginął. Trzeba powstrzymać wszelką przemoc i zło, które ma miejsce - mówiła.

USA: Opinia publiczna oburzona

Opinia publiczna jest oburzona i zszokowana zbrodnią. Tom Barrett, burmistrz Milwaukee, nazywa zdarzenie "szaleństwem". - Do jej śmierci doprowadził ktoś, kto po prostu postanowił strzelić do jej domu. Zabójca chciał wyładować swój gniew, próbować kogoś wystraszyć, a wszystko skończyło się tragicznie. To szaleństwo - powiedział.