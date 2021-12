USA: Jechał "wybić demony" w Białym Domu. Był uzbrojony po zęby

Policja w stanie Iowa zatrzymała uzbrojonego mężczyznę. Jechał z Kalifornii do Waszyngtonu, by, jak utrzymywał, "zabić demony" w Białym Domu. Na liście celów do likwidacji, którą miał przy sobie, znajdowali się między innymi Bill Clinton, Barack Obama, dr. Anthony Fauci i Marc Zuckerberg – donosi "Los Angeles Times".