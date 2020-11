USA. Donald Trump rozkazuje wycofać część żołnierzy z Afganistanu i Iraku

Departament Obrony USA przekazał we wtorek, że na rozkaz Donalda Trumpa ograniczy liczebność wojsk amerykańskich na Bliskim Wschodzie. W Afganistanie dojdzie do redukcji z 4,5 tys. do 2,5 tys. wojskowych, w Iraku z 3 tys. do 2,5 tys. żołnierzy. Wycofanie dużej części wojsk z Bliskiego Wschodu ma nastąpić do połowy stycznia, na kilka dni przed wyprowadzką Donalda Trumpa z Białego Domu.