USA. Andrzej Duda w Białym Domu. Konferencja po spotkaniu z Donaldem Trumpem

USA. Andrzej Duda i Donald Trump podpisali deklarację

Prezydent USA pogratulował Polsce i Polakom dostania się do programu bezwizowego. - Zasługują na to. Polska walczy o to, by utrzymać praworządność. To bardzo duży krok naprzód. Polska zakupi technologię jądrową. Wyrażamy zadowolenie z rozpoczęcia nowego rozdziału we współpracy energetycznej przez partnerstwo na rzecz rozwoju polskiego sektora cywilnej energii jądrowej. To będzie życie bez nacisku energetycznego - zaznaczył Donald Trump.