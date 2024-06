Urzędnicy z Leszna mogą się cieszyć. Będą pracować krócej

To nie jedyne zmiany w Lesznie

Dodatkową zmianą w Urzędzie Miejskim w Lesznie będą godziny pracy. Dotyczy to wydłużenia godzin pracy urzędu w poniedziałki i zmian godzin urzędowania w pozostałe dni tygodnia. Leszczyński urząd miejski będzie czynny w poniedziałki od godziny 7 do 18, a w pozostałe dni od godziny 7 do 14. Od września natomiast, urzędnicy pracować będą w poniedziałki od godziny 8 do 18, a w pozostałe dni – od 8 do 15. Wszystko po to, by mieszkańcy również po południu mogli załatwić swoje sprawy