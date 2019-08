bakteria new delhi

Urząd Wojewódzki krytykuje szpital po wykryciu superbakterii. "Rażące zaniedbania"

Bakteria New Delhi została wykryta w szpitalu w Zielonej Górze. Liczba nosicieli wzrosła do 20 pacjentów. Wicewojewoda lubuski uważa, że procedury wprowadzono z opóźnieniem, a jego szef zapowiada skierowanie sprawy do prokuratury.

Wojewoda lubuski skrytykował działania szpitala w Zielonej Górze ws. bakterii New Delhi (Facebook.com)

Szpital w Zielonej Górze wstrzymał przyjmowanie pacjentów na dwóch oddziałach po tym, jak w placówce wykryto u jednej osoby odporną na antybiotyki bakterię New Delhi. Po wydarzeniu szpital wdrożył restrykcyjne procedury. Pacjenci i personel zostali zobowiązani do przestrzegania ścisłych zasad sanitarnych.

Lubuski Urząd Wojewódzki zarzuca jednak zielonogórskiej placówce "rażące zaniedbania". Liczba nosicieli New Delhi wzrosła do 20 pacjentów. - Szpital zareagował zbyt mało dynamicznie. System zapobiegania i procedury zwalczania bakterii wprowadzono z opóźnieniem - twierdzi wicewojewoda lubuski Wojciech Perczak.

Z kolei wojewoda Władysław Dajczak przypomniał, że zarażony trafił do szpitala w Zielonej Górze w połowie maja 2019 r. W dokumentacji zawarto wówczas informację o fakcie zakażenia, jednak materiały miały "zaginąć". W tym czasie nie wdrożono żadnych badań pozostałych pacjentów, najprawdopodobniej uznając, że był to jednostkowy przypadek.

Kontrole wykazały, że w placówce nie były prowadzone, zgodnie z wytycznymi krajowymi, badanie przesiewowe. Stwierdzono również nieprawidłowości proceduralne i zaniedbania zarządcze po stronie szpitala. Wojewoda zapowiada skierowanie sprawy do prokuratury. Na razie bakterii nie wykryto w innych placówkach.

