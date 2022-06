Upiorny skwar. Najnowsza prognoza mówi o rekordzie temperatury

Bardzo wysokie temperatury dają się we znaki mieszkańcom wielu krajów. Pod znakiem rekordowych upałów i temperatur sięgających nawet 45 stopni Celsjusza minie między innymi 10 najbliższych dni we Włoszech - prognozują włoscy meteorolodzy. Według ich zapowiedzi będzie to jedna z największych i najbardziej dotkliwych fal gorąca ostatnich lat.