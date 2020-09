Zjednoczona Prawica. Umowa koalicyjna zostanie podpisana do końca tygodnia? Jest decyzja

Zbigniew Ziobro zostanie na stanowisku? "Mam dobrą i złą wiadomość"

Umowa koalicyjna. Janusz Kowalski: do jej podpisania dojdzie jeszcze w tym tygodniu

Kowalski zapytany o ewentualne wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu odparł, że będzie to ogromne wzmocnienie. - Nie znam ani jednej osoby w Zjednoczonej Prawicy i ani jednego wyborcy ZP, który nie chciałby wejścia prezesa Kaczyńskiego do rządu. To jest ogromne wzmocnienie dla polskiego rządu - powiedział, dodając, że doskonała informacja dla Polski