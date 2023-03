Uliczna reklama świeci w okna. "Nie pozwala żyć i spać"

- Spójrzcie na to. Jest sobie wielki blok, a tuż przed nim ekran reklamowy, który świeci ludziom w okna. Jakim cudem to jest legalne, że można ludziom tak zatruwać życie? - pyta w nagraniu na TikToku młoda kobieta. Dziennikarze "Wyborczej" dotarli do jednej z mieszkanek, w której okna błysk afisza uderza najmocniej.