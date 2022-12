Ukryty cel Putina? "Rosja to zawaliła. Niewykluczone, że coś kombinuje"

Dlaczego więc Rosjanie do tej pory nie zniszczyli całkowicie przepraw? "Niezawismiaja Gazieta" twierdzi, że przez szczegóły techniczne. "Wszystkie mosty na Dnieprze budowane są na stromych wzgórzach miast, na tamach zbiorników wodnych i wielu kilometrach wałów ziemnych wysuniętych do zbiorników wodnych. Na przykład most samochodowy i kolejowy w Czerkasach to zapora ziemna wysunięta do zbiornika na 10,5 km na lewym brzegu, dalej właściwy most o długości 1174 metrów, a następnie 900-metrowa zapora ziemna przechodząca przez zbiornik na prawym brzegu" - czytamy.