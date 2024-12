Ukraińcy coraz bardziej pesymistyczni. Nowy sondaż

W badaniu prowadzonym cyklicznie przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii coraz bardziej widać negatywne podejście Ukraińców co do przyszłości ich kraju. Znacznie zmniejszyła się m.in. liczba wskazań dotyczących tego, że w ciągu 10 lat Ukraina będzie zamożnym krajem należącym do Unii Europejskiej.