Ukradli policji z Zawiercia komputer. Sprzęt jest zaszyfrowany

Specjalistyczny komputer przenośny do sprawdzania kierowców skradziono policjantom z Zawiercia. Mundurowi nie chcą mówić o szczegółach, ale wiadomo, że sprzęt zaginął podczas kontroli drogowej.

Kosztujący ponad 9 tys. zł sprzęt zaginął podczas zatrzymania kierowcy pod wpływem alkoholu - podaje dziennikzachodni.pl, zaznaczając, że nie wiadomo, co stało się wtedy z komputerem.

- Prowadzone są dwa postępowania: szkodowe oraz pod kątem kradzieży. Zakładamy, że doszło do niej podczas kontroli drogowej - mówi śląskiemu serwisowi nadkom. Andrzej Świeboda z zawierciańskiej policji.

Mundurowi zapewniają, że urządzenie jest zaszyfrowane i bez specjalnej karty nie można go użyć do włamania się do baz danych policji.