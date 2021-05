Ukradł powstańcowi wszystkie oszczędności

Po tym jak informacja o kradzieży trafiła do mediów, internauci zorganizowali zbiórkę pieniędzy by wspomóc pokrzywdzonego powstańca. "Zdarzenie zostało zgłoszone na policję i do prokuratury, ale z uwagi na umówione terminy zabiegów Pan Janusz nie może czekać do momentu rozwiązania sprawy. Prosimy o pomoc bohaterowi Powstania Warszawskiego Pomóżmy odzyskać Panu Januszowi wiarę w dobro" - czytamy w opisie.