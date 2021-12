Uderzenie zimy. W nocy nawet 11 stopni na minusie

Pogoda. Zima w natarciu. W nocy ponad 10 stopni na minusie

Noc z poniedziałku na wtorek będzie wyjątkowo mroźna. W północno-wschodniej części kraju temperatura spadnie nawet do -11 st. C. W większości kraju spadnie też śnieg. Najwięcej prognozuje się go na Pogórzu Karpackim i w samych Karpatach, gdzie pokrywa śnieżna może osiągnąć nawet do 12 centymetrów.