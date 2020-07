Uchanie: Włamał się do domu i zaczął jeść. Grozi mu 10 lat więzienia

31-latek włamał się do jednej z prywatnych posesji. Kiedy nakrył go właściciel domu, mężczyzna konsumował w kuchni parówki i placki z maślanką. Łasuchowi grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Uchanie: 31-latek się do domu i zaczął jeść. Grozi mu 10 lat więzienia / foto ilustracyjne (PAP)